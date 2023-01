Kazahstanka po Kaji Juvan zmlela tudi prvo igralko sveta

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek, prva igralka lestvice WTA, je izpadla v četrtem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Premagala jo je zmagovalka Wimbledona Kazahstanka Jelena Ribakina. Izpadla je tudi Američanka Coco Gauff, boljša od nje je bila nekdanja zmagovalka OP Francije Latvijka Jelena Ostapenko.

Swiatek (21), ki je letos izločila tudi Kajo Juvan, je še tretjič v zadnjih štirih letih obstala v osmini finala v Melbournu. Le lani je igrala v polfinalu, ko jo je izločila kasnejša finalistka iz ZDA Danielle Collins. Američanko je letos na poti do četrtega kroga izločila prav Ribakina. Kazahstanka (23) in zmagovalka lanskega Wimbledona je v osmini finala storila še korak dlje in si četrtfinale zagotovila po zmagi s 6:4, 6:4 proti nesporno najboljši igralki preteklega leta ter zmagovalki OP Francije in ZDA.

Ribakina je odlično servirala in dosegla šest asov

Ribakina je odlično servirala, dosegla šest asov in dobila kar 80 odstotkov točk s prvim servisom, Poljakinja na drugi strani le 57 odstotkov. Odločilni break je Ribakini v prvem nizu uspel v sedmi igri, v drugem pa je nadoknadila zaostanek 0:3 ter v deveti igri še četrtič na dvoboju odvzela servis prvi nosilki. Dvoboj je trajal uro in pol.

Iga Swiatek FOTO: Manan Vatsyayana/AFP

»To je bil zahteven dvoboj, takšen, kot ga proti Igi nisem pričakovala. Je odlična mlada igralka, še posebej na grand slamih,« je tekmico najprej pohvalila Ribakina »Danes sem servirala dobro, v ključnih trenutkih pa tudi igrala tako in to je bila razlika,« je pristavila 23-letnica.

»Seveda čutim živčnost kot vsi drugi. Toda nasploh sem večinoma mirna in ne kažem veliko čustev. Tudi trener mi pravi, da jih moram večkrat spraviti na površje, a tega se še učim. Kljub temu sem še vedno nervozna, a presrečna, ker sem preskočila še eno oviro,« je še dodala zmagovalka Wimbledona. V Melbournu se je prvič uvrstila v četrti krog, zdaj še v četrtfinale, tam pa se bo pomerila proti soimenjakinji Ostapenko.

Coco Gauff po porazu ni mogla zadrževati solz. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Latvijka je prav tako v dveh nizih, in sicer s 7:5, 6:3 ugnala eno izmed skritih favoritinj Gauff. Mlada Američanka je imela sicer ogromno priložnosti proti zmagovalki Rolanda Garrosa 2017, a je izkoristila le eno od osmih žogic za odvzem servisa. Na drugi strani je bila 25-letna Ostapenko neusmiljena in je izkoristila vse tri žogice za break. Ob tem je dobila kar 80 odstotkov točk s prvim servisom in na koncu slavila po uri in 34 minutah. Ostapenko se je sploh prvič v karieri uvrstila med osem najboljših na OP Avstralije. Na grand slamih pa je nazadnje med najboljšimi osmimi igrala v Wimbledonu leta 2018.