Matteo sanja o veliki nedelji v Wimbledonu in na Wembleyju

Matteo Berrettini si želi italijansko nedeljo v Londonu. FOTO: Peter Nicholls/Reuters



Živčen je, ko gleda svojo Ajlo

Novak Đoković je tudi v Wimbledonu prvi favorit. FOTO: Florian Eisele/AFP

Le kdo bi si mislil, da je tik pred uresničitvijo scenarij o tem, da bosta tista dva, ki sta izločila najboljša slovenska teniška igralca,v moški konkurenci inv ženski, v finalnih dejanjih najbolj odmevnega dogodka v tej športni panogi na svetu – Wimbledona. Čehinjabo tako jutri v finalu proti Avstralkilovila prestižno lovoriko, Italijanpa ima za vizum nedeljskega finalnega nastopa res lepe možnosti.Ko bi navadnega smrtnika vprašali, kje mu je najbližja Češka, ko gre za zemljevid športa, bi zagotovo najprej pomislil na bogato hokejsko poslanstvo, tudi odlične nogometaše, nekoč sijajnega tekačain v Sloveniji kajpak tudi na smučarskega skakalca. Toda ob vseh omenjenih ima ta srednjeevropska dežela tudi izjemno teniško srenjo. Resda stazmagovala pod ameriško zastavo, toda tudi manj poučeni so dobro vedeli, od kod prihajata. In tudi v zadnjem obdobju ima ob teniški mreži Češka kaj pokazati.Ni nemogoče, da bi denimo imela zdaj že drugo zaporedno zmagovalko na turnirjih za grand slam v tem koledarskem letu. V Parizu je pred kratkim pokal zmagovalke ponosno dvignila, zdaj mu je blizu. Včeraj je v polfinalu odpravila odlično Belorusinjos 5:7, 6:4, 6:4 in se drugič doslej uvrstila v finale turnirja za grand slam. In zanimivo je: navzlic temu, da je že bila št. 1 na svetovni ženski teniški lestvici, nima še niti ene lovorike iz te prestižne serije. Kot smo zapisali, je bila do jutrišnje sobote le enkrat finalistka, v New Yorku jo je pred petimi leti ugnala nemška zvezdnicaSlednja pa se je včeraj borila za svoj četrti wimbledonski finale, pa je bila ovira v osebi Ashleigh Barty, zdaj vodilne na omenjeni lestvici, vendarle previsoka – 6:3, 7:6 (3). »Navijala bom za mojo prijateljicoo. p.), toda veliko je kandidatk za lovoriko, najbrž je pa najbolj resna Ashleigh,« je Avstralki ob svojem slovesu z letošnjim Wimbledonom napovedala naša obetavna igralkaMoška finalista bosta znana danes: v prvem polfinalu je Matteo Berrettini favorit protiv drugem paprotiIn če bi v prvem dvoboju (začetek ob 14.30) Italijan ugnal Poljaka (ta je v treh nizih četrtfinala senzacionalno izločil), bi dejansko podobno kot pri Zidanškovi lahko zapisali tudi tu: Bedene je izgubil proti finalistu. Rimljan sicer že več tednov igra na zelo visoki ravni, na tribunah ga bo spodbujala njegovaavstralska Hrvatica, ki je v Wimbledonu prav tako igrala zelo konkurenčno, toda sijajne Bartyjeve v četrtfinalu le ni mogla ugnati. »Ko gledam Ajlo, sem desetkrat bolj živčen, kot pa, ko sem na igrišču,« je dejal Italijan. V Londonu te dni doživlja prav posebne trenutke. V primeru današnje zmage bo igral v nedeljo popoldan finale, nato pa bo zvečer kot tudi velik nogometni navdušenec stiskal pesti za svoje rojake v sklepni predstavi eura ...Novak Đoković? Ob vsem spoštovanju do Kanadčana, rojenega v Izraelu, Denisa Šapovalova, 12. na lestvici ATP, bi spodrsljaj svetovne številke 1 v današnjem drugem polfinalu označili za še eno senzacijo!