Medvedjev napredoval, izpadla prva nosilka Pliškova

V tretjem kolu je ugnal Srba Filipa Krajinovića s 6:2, 7:6 (1). V ženskem delu turnirja pa je izpadla prva nosilka, Čehinja Karolina Pliškova. Boljša je bila Brazilka Beatriz Haddad Maia s 6:3, 7:5. Prvi nosilec Medvedjev se bo v kalifornijski puščavi v osmini finala pomeril z Bolgarom Grigorjem Dimitrovom, potem ko je slednji ugnal Američana Reillyja Opelko s 6:3, 6:4.



Zmag so se v ponedeljek zvečer in danes ponoči veselili še Rus Aslan Karacev, Poljak Hubert Hurkacz, Argentinec Diego Schwartzman in Norvežan Casper Ruud in Britanec Cameron Norrie. Presenetljivo pa je izpadel četrti nosilec, Rus Andrej Rubljov, ki ga je s 6:4, 3:6, 7:5 ugnal domačin Tommy Paul.



Izpadla je tudi prva nosilka ženskega turnirja Pliškova. Presenetljivo je finalistko Wimbledona ugnala srečna poraženka iz kvalifikacij, 25-letna Maia, ki na turnirjih najvišjega ranga še čaka na svojo prvo lovoriko. V nadaljevanju turnirja ne bo niti branilke naslova iz leta 2019 (lani turnirja ni bilo zaradi pandemije novega koronavirusa), Kanadčanke Biance Andreescu. S 7:6 (5), 6:3 jo je premagala Estonka Anett Kontaveit.



Poslovila se je tudi zadnja Slovenka Tamara Zidanšek. Od Konjičanke je bila s 6:4, 6:3 boljša Avstralka Ajla Tomljanović. V osmino finala so napredovale še Tunizijka Ons Jabeur, Rusinja Ana Kalinska, Španka Paula Badosa, Nemka Angelique Kerber in zmagovalka OP Francije, Čehinja Barbora Krejčikova.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: