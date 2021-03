Muguruza v Dubaju končala skoraj dvoletno sušo

Španska teniška igralka Garbine Muguruza je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 1.539.800 evrov.



Trinajsta igralka sveta se je v finalu pomerila s Čehinjo Barboro Krejčikovo in jo po 2 urah in 2 minutah premagala s 7:6 in 6:3.



Za 27-letno Španko je to osma lovorika na turnirjih WTA in prva skoraj dveh letih, saj je nazadnjo osvojila aprila 2019 v Monterreyju.



Garbine Muguruza dvoboja ni začela dobro, saj je že v uvodni igri izgubila servis, vendar pa v naslednji prišla do izenačujočega breaka. Španka je nato prevzela pobudo in povedla s 4:2, a se je Čehinja vrnila v igro in izenačila na 4:4. O zmagovalki niza je odločala podaljšana igra, v kateri je Krejčikova pri vodstvo s 6:5 zapravila zaključno žogico, Muguruza pa je dobila naslednje tri točke.



Španka je v nadaljevanju narekovala ritem tekme, dobila prvi dve igri za vodstvo z 2:0, nato pa v deveti igri znova odvzela servis nasprotnici za zmago na turnirju.



Dubaj, finale WTA (1.539.800 evrov)



Garbine Muguruza (Špa/9) - Barbora Krejčikova (Češ) 7:6 (6), 6:3.

