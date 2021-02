Nadal stiska zobe in upa, da bodo bolečine vendarle minile

Rusom pokal ATP

Končno zmago v pokalu Moškega teniškega združenja (ATP) v Melbournu (z nagradnim skladom 4,5 milijona dolarjev) so slavili Rusi, ki so v velikem finalu z 2:0 premagali Italijane. Potem ko je Andrej Rubljov s 6:1 in 6:2 odpravil Fabia Fogninija, je bil v drugi partiji Danil Medvedjev s 6:4 in 6:2 boljši od Mattea Berrettinija. Dvoboja dvojic nato niso odigrali. »Če bosta Andrej in Danil s takšnimi predstavami nadaljevala na odprtem prvenstvu Avstralije, se bosta glede na žreb pomerila v četrtfinalu,« je napovedal ruski kapetan Jevgenij Donskoj.

Španski teniški zvezdnik, št. 2 na svetovni lestvici ATP, se boji, da zaradi bolečin v hrbtu ne bo mogel uresničiti svojih velikih pričakovanj na skorajšnjem odprtem prvenstvu Avstralije. Kljub slab(š)im obetom ostaja pozitivno naravnan.Kakor je zaupal novinarjem na celini »tam spodaj«, se ne počuti najbolje. »Če sem iskren, me že petnajst dni mučijo bolečine v hrbtu. Danes sem poskušal malo servirati,« je razkril 34-letni Majorčan in pripomnil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo nared za torkov dvoboj uvodnega kroga s Srbom(56. v točkovanju ATP).Na to, da bi se odpovedal nastopu na uvodnem (letošnjem) turnirju za grand slam v Melbournu, (še) ni pomislil. »V minulih dveh tednih sem naredil že veliko stvari, da bi čim prej okreval. Še vedno upam, da bodo bolečine izginile in da se bo moje stanje izboljšalo. To je vse, kar lahko rečem,« je še dejal Nadal.