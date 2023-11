Namesto košarkarske žoge je vzela lopar, seveda pa navija za Dallas

V nadaljevanju preberite:

Tokrat predstavljamo našo obetavno teniško igralko Elo Nalo Milić, katere starša Marko in Vesna sta se zapisala košarki. Ljubljančanka, ki že pet let biva v Italiji, je bila prejšnji teden v Sevilli z odlično slovensko reprezentanco. Zakaj se je pred leti odločila za selitev v mali kraj ob italijansko-francoski meji? Kaj jo tam navdušuje v tenisu in prostem času? Zakaj se ni lotila košarke? Za koga med velikani teniške igre stiska pesti? In kako gleda na Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek?