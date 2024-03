Carlos Alcaraz ubranil naslov in ujel Rafaela Nadala

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je ubranil naslov na mastersu v Indian Wellsu z nagradnim skladom 8,3 milijona evrov. V finalu je 20-letnik iz Murcie po uri in 44 minutah ugnal Rusa Danila Medvedjeva s 7:6 (5), 6:1.

Izenačen je bil zgolj prvi niz, ki pa ga je bolje začel 28-letni Moskovčan. Povedel je s 3:0, a nato takoj izgubil prednost. Bližje odvzemu servisa je bil nato Španec, ki pa v deveti igri ni izkoristil svoje priložnosti.

Je pa zato Alcaraz v podaljšani igri hitro povedel s 5:2. Zmedlo ga ni niti izenačenje na 5:5, saj je po naslednji točki izkoristil prvo žogico za niz. V drugem je Španec zaigral sproščeno in še dvakrat odvzel servis tekmecu ter se podpisal pod pomembno zmago, kot jo je kasneje označil v pogovoru po dvoboju.

»Dobiti ta turnir mi pomeni ogromno. V tednu pred igranjem tu sem imel veliko dvomov zaradi poškodbe gležnja. Tukaj sem prvič treniral le pol ure, brez pretiranega gibanja. Treniral sem z najboljšimi igralci na svetu, a bilo je težko, saj nisem bil na pravi ravni,« je razkril mladi Španec.

»Toda od prve tekme sem se počutil bolje in bolje. Po vsakem dvoboju je bilo tako, zato sem še bolj zadovoljen, da sem osvojil ta turnir,« je dodal Alcaraz.

Ta je postal drugi igralec, ki je pred dopolnjenim 21. letom starosti (rojstni dan bo praznoval 5. maja) osvojil vsaj pet naslovov na turnirjih serije masters. Pred tem je to uspelo le njegovemu rojaku Rafaelu Nadalu. Hkrati je postal prvi tenisač po osmih letih, ki je v kalifornijski puščavi ubranil naslov (Novak Đoković v letih 2014, 2015, 2016).

Za Španca, ki je ostal drugi igralec lestvice ATP, pa je bil še najbolj pomemben podatek, da je bil to po zahtevnem obdobju in ne najboljši igri njegov prvi naslov po lanskem Wimbledonu. Skupno je bila to 13. lovorika v njegovi karieri, potem ko je igral v 17. finalu.

Na drugi strani je Medvedjev, ki je ostal četrti na lestvici ATP, igral v 38. finalu. Ima 20 lovorik, a je izgubil zadnjih pet finalnih obračunov.

Tako Alcaraz kot Medvedjev bosta ostala v ZDA, kjer najboljše igralce in igralke čaka še drugi del »sončnega dvojca« turnirjev serije masters, in sicer v Miamiju. Turnir se bo z glavnim delom začel v torek pri ženskah in trajal do moškega finala 31. marca.