Njegova Mery točila solze, Rafa nato izvedel spodbudno novico

Kot je sporočila njegova ekipa, bo zaradi poškodbe črevične mišice Rafael Nadal okreval 6-8 tednov. Po vrnitvi v domovino sledi počitek, nato pa prve terapije. Spomin na zadnjo tovrstno poškodbo, ki jo je leta 2018 ravno tako utrpel v Avstraliji, ni najboljši, saj je takrat počival vse do aprila, skoraj zagotovo bo Nadal tokrat ostal brez turnirjev v Dohi (od 20. do 26. februarja) in Dubaju (od 27. februarja do 4. marca), morda tudi brez ekshibicijskega obračuna s trenutno prvim igralcem sveta, rojakom Carlosom Alcarazom, s katerim bi se morala 5. marca pomeriti v Las Vegasu in nato tri dni kasneje začeti z mastersom v Indian Wellsu.

Nadalove navijače so močno prestrašile solze, ki jih je na tribuni v Melbournu ob njegovih težavah v dvoboju z Mackenziejem McDonaldom točila njegova žena Mery Perello, a prve napovedi iz španskega tabora kljub temu niso tako črnoglede.

»Upam, da ne bom preveč dolgo miroval, sicer bo zelo težko,« je dejal 36-letni rekorder po številu osvojenih velikih slamov, svojega 23. si seveda močno želi napasti konec maja v Roland-Garrosu, kjer je že kar 14-krat dvignil trofejo.