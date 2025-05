Novak Đoković Francozom ne da dihati

Vozniki v Parizu so bili precej presenečeni, ko so sredi krožišča okoli znamenitega Slavoloka zmage zagledali teniškega superzvezdnika, ki je kolesaril po glavnem mestu. Srb Novak Đoković si je v času odprtega prvenstva Francije sposodil kolo in se malo zapeljal po francoski prestolnici.

»To sem že nekajkrat storil v preteklosti,« je pozneje povedal Đoković. Vendar se verjetno v prihodnosti ne bo več odločil za večpasovno krožišče okoli ene od znamenitosti francoske prestolnice. »Nenadoma so bili povsod okoli mene avtomobili. Bilo je zabavno, a na neki točki tudi nevarno,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal 38-letni Srb.

Đoković je v četrtek na Roland Garrosu podaljšal svoj popolni izkupiček proti Francozom na OP Francije z zmago nad Corentinom Moutetom s 6:3, 6:2, 7:6 (1) in se uvrstil v tretji krog.

Za 38-letnega Đokovića je bila to dokaj lahka zmaga, čeprav je moral rešiti žogo, da je tretji niz potem prevesil v podaljšano igro in jo nato tudi dobil. To se je zgodilo po tem, ko si je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slama vzel zdravniški odmor zaradi žulja na levi nogi.

»Z žuljem se je zadeva malo zapletla. To me je nekaj časa mučilo. Ampak mislim, da ne bo težav in se bom opomogel,« je dan po nočnem krogu okoli Slavoloka zmage dejal Đoković.

Anglež in najboljšio britanski teniški igralec Jack Draper končćal pariško poglavje domačega veterana Gaela Monfilsa. FOTO: Alain Jocard/AFP

Izpadel je še en ljubljenec francoskega občinstva v Roland Garrosu. Britanec Jack Draper je blestel pod nočnim nebom v Parizu, ko se je boril proti lokalnemu favoritu Gaelu Monfilsu za uvrstitev v tretji krog OP Francije.

Draper, britanska številka ena, je preživel, ko ga je prekaljeni 34-letni veteran spravil v neugoden položaj in se izvlekel ter zmagal s 6:3, 4:6, 6:3, 7:5 na igrišču Phillippe Chatrier.

Dvaindvajsetletnik iz Londona se bo v soboto pomeril z brazilskim najstnikom Joaom Fonseco za uvrstitev v osmino finala.

»Najprej moram čestitati Gaelu,« je dejal Draper, peti igralec sveta. »Prvič sem na tem igrišču. Kakšna bitka proti nekomu, ki ga občudujem. Je šaljivec, čarovnik, naredi vse. Veliko spoštovanje do njega. Upam, da bo lahko v prihodnosti še enkrat igral tukaj.«

»Zato igram tenis, da igram pred velikimi množicami in igram na takšnih tekmah, ne glede na to, ali je publika z menoj ali proti meni.«

Edini Francoz, ki je preživel uvodna kroga letošnjega turnirja za veliki slam v Parizu, je 14-nosilec Arthur Fils, ki se bo v tretjem krogu pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom, 17. nosilcem.