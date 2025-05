Pariški pesek je že v drugem krogu presenetil dvakratnega finalista

Četrti dan teniškega odprtega prvenstva Francije je prinesel veliko presenečenje. V drugem krogu se je namreč po težavah z levim kolenom poslovil Norvežan Casper Ruud, dvakratni finalist Rolanda Garrosa (2022, 2023) in specialist za turnirje na peščeni podlagi.

Ruud je zanesljivo dobil prvi niz proti Portugalcu Nunu Borgesu s 6:2, v drugem pa je nato začutil bolečine v levem kolenu, zaradi česar je kasneje zahteval tudi zdravniško pomoč.

Portugalec je fizične težave v zadnjih letih enega najboljših igralcev na peščeni podlagi izkoristil, slavil z 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 ter se prvič uvrstil v tretji krog OP Francije. Za preboj med 16 najboljših se bo 28-letnik pomeril z Avstralcem Alexeijem Popyrinom. Slednji je bil v treh nizih boljši od Čilenca Alejandra Tabila.

"Zelo sem se boril, v prvem nizu me je povsem povozil. Igral je zelo intenzivno, sam pa se nisem najbolje spopadel z nastalim položajem. Kasneje je začel popuščati, videlo se je, da ni 100-odstoten, sicer bi bil izid povsem drugačen. Ponosen sem na to, kako sem se boril od samega začetka in si dal priložnost. Imel sem precejšnjo srečo," je po prvi zmagi nad igralcem iz prve deseterice priznal Borges.

Carlos Alcaraz se v Parizu zabava. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Brez težav je pri moških v tretji krog napredoval Italijan Lorenzo Musetti. Proti Kolumbijcu Danielu Galanu je eden skritih favoritov za končno slavje zmagal s 6:4, 6:0, 6:4. Naslednji obračun bo odigral proti Argentincu Marianu Navoneju. Niz je na poti do tretjega kroga oddal Španec Carlos Alcaraz, a kljub temu relativno zanesljivo napredoval proti Madžaru Fabianu Marozsanu. Slavil je s 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

"To je bil zelo dober dvoboj, v prvem nizu sem bil samozavesten, igral dobro, v drugem pa je tudi Marozsan zaigral precej bolje in zelo agresivno. Ni veliko grešil, zato sem se v drugem nizu znašel v kar zapletenem položaju. Toda na koncu je bilo pomembno, da sem ostal zbran. Zadnja dva niza sta bila spet zelo dobra," je po zmagi dejal nasmejani Alcaraz.