Novak Đoković v prvem nizu osvojil le igro

Andreja Klepač je s Hrvatico Darijo Jurak v dvojicah v osmini finala končala nastope na OP ZDA. FOTO: Minas Panagiotakis/AFP



Konec za Klepačevo

Prvi favorit Srbse je uvrstil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V osmini finala je prvi igralec sveta v štirih nizih z 1:6, 6:3, 6:2 in 6:2 premagal 20-letnega AmeričanaSrb, ki napada že 21. naslov na turnirjih za grand slam, bo za preboj med najboljše štiri igral z Italijanom. Italijan je ponoči s 6:4, 3:6, 6:3 in 6:2 ugnal nemškega kvalifikantaĐoković je v New Yorku pred še enim pomembnim mejnikom v karieri. Skušal bo osvojiti vse štiri grand slam turnirje v koledarskem letu, kar je pred njim davnega leta 1969 doslej uspelo le AvstralcuPoslovila se je še zadnja slovenska predstavnica. V paru s Hrvaticosta ju v osmini finala ustavili mladi Američanki 17-letnains 6:4 in 6:4.V prvem nizu sta Američanki slovensko-hrvaški navezi enkrat odvzeli servis, svojega pa izkoristili 100-odsotno. V drugem nizu sta imeli priložnost za slavje tudi Klepačeva in Jurakova, ki sta si priigrali pet žogic za odvzem servisa nasprotnicama, a izkoristili le eno, da sta se približali z 2:5 na 4:5, nato pa sta sami žal izgubili še en servis.