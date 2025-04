Stroge kazni za predolgo prhanje

Teniški svet si želi čim prej oprati ime, potem ko sta se lani v dopinškem škandalu znašli številki 1 Jannik Sinner in Iga Šwiatek. Tako sta Agencija za integriteto v tenisu (ITIA) in Mednarodna teniška zveza (ITF) določili tudi smernice glede prhanja po dvobojih.

Teniški igralci in igralke bodo tako lahko kaznovani, če se bodo predolgo zadrževali v kopalnicah in tako podaljševali čas do dopinške kontrole. Poleg tega bodo morali biti ves čas vidni osebju protidopinške agencije, tudi v toaletnih prostorih.

»Če se igralec ali igralka nočeta biti izpostavljena med higienskimi opravili, lahko takoj po dvoboju oddata vzorec. Razumemo, da se morajo nekateri igralci iz zdravstvenih razlogov takoj oprhati, ampak v tem primeru se morajo sprijazniti s tem, da bodo ves čas pod nadzorom,« je sporočila ITIA in dodala, da bodo kršitve pravil jemali zelo resno in jih strogo kaznovali.

Primera Sinnerjeva in Šwiatkove sta močno odmevala in zatresla profesionalni tenis, zlasti v primeru Italijana so se pojavili očitki, da je imel protekcijo, ko se je s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) pogodil za trimesečni suspenz, da se bo lahko vrnil do bližnjega OP Francije. Med drugimi so bili kritični Novak Đoković, Alexander Zverev in nazadnje Serena Williams.