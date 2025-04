Serena Williams: Če bi bila pozitivna kot Sinner, bi me kaznovali za 20 let

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je dejala, da bi ji odvzeli zmage na grand slamih ter jo kaznovali z 20 leti prepovedi igranja, če bi bila pozitivna na dopinškem testu, kot je bil to primer Italijana Jannika Sinnerja.

Sinner mora odslužiti še nekaj tednov trimesečne prepovedi igranja, potem ko je bil lani kljub minimalni količini pozitiven na prepovedan steroid klostebol. Na igrišča se bo lahko vrnil 4. maja. Triindvajsetletni Italijan, ki je še naprej številka ena moškega tenisa, je s Svetovno protidopinško agencijo (Wada) dosegel dogovor o kazni, potem ko je trdil, da se je nenamerno okužil med masažo člana svojega trenerskega štaba.

Wada je razlago sprejela in za zmagovalca OP ZDA in Avstralije dejala, »da ni želel goljufati ali pridobiti prednosti« ter da je bil pozitivni test posledica »malomarnosti članov njegovega spremstva«. Serena Williams, ki je v karieri dobila 23 naslovov na turnirjih za grand slam, je dejala, da je bil Italijan deležen prizanesljive obravnave.

»Je fantastična osebnost, obožujem ga, obožujem njegovo igro. Odličen je za ta šport,« je začela zdaj 43-letna nekdanja zvezdnica tenisa. »Tolikokrat so me že poniževali, zato nikogar ne želim očrniti sama. Moški tenis ga potrebuje. Če pa bi bila sama pozitivna na dopinškem testu, bi me suspendirali za 20 let. Bodimo iskreni, odvzeli bi mi tudi naslove za grand slam," je še nato dodala mlajša od sester Williams.