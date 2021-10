Po 1736 dneh Federer zapušča prvo deseterico

Za to je z zmago nad domačinom Francisom Tiafoejem v tretjem kolu turnirja v ameriškem Indian Wellsu poskrbel Poljak Hubert Hurkacz, ki bo na lestvici Federerja prehitel za tri točke (3288:3285). Prav Hurkacz je bil za Švicarja usoden v četrtfinalu letošnjega OP Velike Britanije v Wimbledonu, zmago s 3:0 je za nameček potrdil s »kravato«. Prek Federerja se bo sicer prebil tudi Norvežan Casper Ruud – v zadnjih dveh sezonah je legendarni Švicar zaradi trojne artroskopije kolena odigral le 19 dvobojev na šestih turnirjih. Nazadnje je bil tako nizko 16. januarja 2017, ko je bil 17., za še občutnejši padec po lestvici pa bi lahko do konca sezone z uspešnimi nastopi poskrbeli Italijan Jannik Sinner, Kanadčan Denis Shapovalov in Argentinec Diego Schwarzmann.



Zaenkrat še ni jasno, kdaj bo 20-kratni osvajalec velikih slamov začel z nastopi v prihajajoči sezoni, potem ko je konec septembra sicer optimistično dejal, da je najhujše že za njim.

Res je dobro, res je srečen

»Sprejeti to odločitev (za dodatno operacijo, op. a.) je bil težak proces, le zato, ker sem lani prestal dve operaciji. Res sem bil nezadovoljen nad razpletom v Wimbledonu. Veš, nisem bil niti blizu tistega, k čemur sem želel stremeti ob igranju na vrhunski, vrhunski ravni. A dal sem vse od sebe. Poglej ... V nekem trenutku, ko je enkrat preveč, je preveč,« je povedal v pogovoru z Jimom Courierjem ob robu dogajanja na Laverjevem pokalu v Bostonu.



»Moram korak za korakom, a potreboval bom še nekaj mesecev, veš. Potem pa bomo na neki točki prihodnjega leta videli, kako stojijo reči. Moram biti potrpežljiv, ne želim se v nekaj zaletavati na tej točki ... Nič ne hitimo. V bistvu sem res dobro. Mislim, da je najhujše za mano. Ne vem, res sem dobro. Res sem srečen,« je bil konec minulega meseca pozitiven Federer.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: