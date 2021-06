Pričakovan poraz Tamare Zidanšek

Naša vodilna teniška igralka Tamara Zidanšek v Wimbledonu ni ponovila sanjskega scenarija s prejšnjega turnirja za grand slam, ko si je v Parizu priborila polfinale. Londonska pot se je tokrat za njo končala že v 1. kolu, favoritinja Karolina Pliškova je bila vendarle premočna – 7:5, 6:4.



Dvoboj je trajal uro in četrt, sprva pa je kazalo na presenečenje, saj je 23-letna Konjičanka začela zelo zbrano in natančnno, vodila že s 4:1 in 5:2 in tako potrebovala le še igro za prvi niz, toda odtlej se je kolo začelo sukati po željah Čehinje, sicer 13. igralke svetovne teniške lestvice. Ta je bila v nadaljevanju krepko močnejša, skupno zbrala 10 asev (Zidanškova 3) in si zasluženo in vendarle pričakovano priborila nastop v naslednjem kolu, v katerem se bo pomerila s Hrvatico Donno Vekić.



Ob današnji poraženki se je od turnirja včeraj poslovila Polona Hercog. Zadnja med Slovenkami, Kaja Juvan, pa bo nastopila nocoj, predvidoma ne pred 20. uro, proti Švicarki slovaških korenin Belindi Benčič.

