Rafael nadal s 87. zmago skočil na četrto mesto

Španski teniški zvezdnikje zmagovalec domačega turnirja v Barceloni. Na turnirju z nagradnim skladom 1.702.800 evrov je v finalu ugnal Grkas 6:4, 6:7 (6), 7:5 in slavil 87. turnirsko zmago v karieri. Od tega jih je kar 61 zbral na pesku.Za Nadala je bil to prvi naslov po lanskem OP Francije. V skupaj 69 finalih na peščeni podlagi pa je zabeležil že 61. turnirsko zmago. Drugi na tej lestvici je Argentinecz 49, tretji pa Avstrijecs 40.S skupno 87 osvojenimi turnirji Nadal ostaja na četrtem mestu večne lestvice v odprti eri tenisa. Pred njim so le Američan(109), Švicar(103) in Čeh, ki je nastopal za Češkoslovaško in ZDA,(94).Na stadionu, ki nosi njegovo ime, pa je 34-letni Majorčan slabo začel. Cicipas je hitro prišel do »breaka« in zdelo se je, da bo tenisač iz Aten unovčil dobro formo zadnjih tednov. Sledil pa je mrk ob koncu prvega niza, Španec je dobil štiri zaporedne igre in povedel z 1:0 v nizih.V drugem je imel znova prednost Cicipas, še enkrat več pa se je vrnil Nadal. V deseti igri, ko je Grk serviral za obstanek v dvoboju, je imel 34-letnik dve priložnosti za zmago, a ju ni izkoristil. V podaljšani igri pa je že vodil 4:2, a nato izgubil nadzor nad dvobojem.Cicipas je izenačil in v zadnjem nizu še sam prišel do žogice za zmago v deseti igri. Nadal se je rešil in v naslednji igri izkoristil četrto priložnost za odvzem servisa. Skorajda bi sledil še en preobrat v 12. igri, a je Nadal z agresivno igro le ubranil »break« žogico ter strl odpor 22-letnega Grka.Španec, za katerega je bil to 12. naslov v Barceloni, bo s turnirsko zmago v ponedeljek znova skočil na drugo mesto lestvice ATP, Cicipas pa bo ostal peti. V uteho pa mu po porazu ostaja dejstvo, da je bil v zadnjih dveh tednih, osvojil je namreč masters v Monte Carlu, daleč najbolj konstanten teniški igralec na turneji.