Serena snuje vrnitev v Wimbledonu

Nekdnja številka 1 v tenisu in dobitnica 23 turnirjev za grand slam Serena Williams (40) naj bi načrtovala vrnitev v Wimbledonu po enem letu premora.

Na instagramu je namreč objavila fotografijo, na kateri so njeni športni copati na travi in zadaj športna torba, ob tem je zapisala: »SW in SW19. Dogovorjeno. 2022, se vidimo.« Ob tem je označila turnir v Eastbournu, ki se bo začel prihodnji teden, in svoje tri trenerje.

Turnir v Wimbledonu se začne 27. junija. Williamsova ni nastopila, odkar je v prvem krogu lanskega Wimbledona izpadla proti Aleksandri Sasnovič. Spodrsnilo ji je na travi in je morala predati dvoboj.

Od takrat je padla na 1.223 mesto na lestvici WTA in lahko v Wimbledonu nastopi samo s povabilom, saj ni zaprosila za zaščito ratinga.