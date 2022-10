Serena bo še šla na igrišče, saj ga ima doma

Serena Williams se je konec avgusta s solzami poslovila od OP ZDA in mnogi so bili prepričani, da je bilo to njeno dokončno slovo od tenisa, vendar je zmagovalka 23 turnirjev za grand slam namignila, da morda še ni rekla zadnje.

Pri 41 letih očitno še ne bo loparja postavila v kot. Kot je poročal TMZ, je Američanka na obisku v San Franciscu izjavila: »Nisem se še upokojila.« Na vprašanje, kakšne so možnosti, da jo bomo še videli na igriščih, pa je odvrnila: »Zelo velike.« Ampak se ob tem pošalila: »Seveda imam igrišče tudi doma.«

Serena Williams je avgusta v New Yorku dejala, da je bilo to njeno zadnje OP ZDA. V tretjem krogu je izgubila proti Ajli Tomljanović. Vendar je zdaj priznala, da se še ni sprijaznila z idejo, da ne bo več igrala profesionalnega tenisa.

»Nekaj dni nazaj sem se zbudila in pomislila, da prvič v življenju pred seboj nimam turnirja, na katerega bi se pripravljala. Občutek je bil zares čuden. Po eni strani dober, ker se mi zdi, da je pred mano veliko drugih zanimivih stvari, po drugi pa še nisem našla pravega ravnovesja med športom in zasebnim življenjem,« je imela mešane občutke Serena, ki je sedemkrat zmagala na OP Avstralije, kjer bo januarja prihodnje leto prvi veliki slam sezone 2023.

Serena Williams s 23 slami le za enega zaostaja za rekorderko Margaret Court. Zadnjega je osvojila leta 2017 v Avstraliji.