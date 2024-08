Skrivnost Sinnerjevega dopinga vznemirja teniški svet

V nadaljevanju preberite:

Napočil je čas za 4. in obenem zadnji turnir sezone za teniški grand slam. Ponavadi dan alidva pored začetkomšportni svet razpravlja predvsem o favoritih, tokrat jer drugače – zakaj? Kako se pred obtožbami brani Jannik Sinner in nad čim je najbolj presenečena javnost? Po čem so ga doslej najbolj poznali in kakšna je njegova bilanca nastopov doslejv tej sezoni? Kako je z ženskim turnirjem in kako glede udeležbe domačih igralk septembra v Ljubljani?