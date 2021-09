Slovenija le še korak do zmage v Portorožu

Enaintridesetletni Ljubljančan Tom Kočevar Dešman in 14 let mlajši Bor Artnak iz Litije sta uspešno opravila svoji nalogi v uvodnih dveh partijah prvega kroga dvoboja Davisovega pokala proti Paragvaju v Portorožu. Slovenijo tako od napredovanja v kvalifikacije za prvo svetovno skupino loči le še ena zmaga v naslednjih treh dvobojih.



Priložnost za končni uspeh bosta prva imela Dešman in Matic Špec, ki se bosta po 14. uri pomerila s paragvajsko dvojico Adolfo Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto.



Oba slovenska igralca sta dosegla svoji prvi zmagi v Davisovem pokalu. Dešman je v točno 60 minutah premagal Valleja s 6:2, 6:2, Artnak, ki je sploh prvič igral za reprezentanco, pa je po hudem boju in več kot dveh urah igre ugnal Vergara del Puerta z 1:6, 6:3 in 6:2.

