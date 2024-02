Slovenija na pragu senzacije, s porazom nazadovala na regionalno raven

Slovenska moška teniška reprezentanca je v drugi svetovni skupini Davisovega pokala z 2:3 klonila pred izbrano vrsto Kitajske. Po včerajšnjem zaostanku z 0:2 so danes naši igralci začeli sijajno in izenačili rezultat na 2:2. Najprej sta bila v igri dvojic uspešna Sebastian Dominko in Matic Križnik, prvi je bil nato uspešen tudi posamično. V odločilnem dvoboju je moral Križnik s 7:5, 1:6 in 3:6 priznati premoč Yiju Zhouju.

V prvi partiji dneva za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala v Guangzhouju sta najprej Dominko in Križnik po uri in osmih minutah igre s 6:3 in 6:4 ugnala navezo Bu Yunchaokete-Zhizhen Zhang.

Po prvi dobljeni točki Slovenije se je na igrišče proti Zhangu v posamičnem dvoboju podal Dominko. Dvajsetletni igralec, ki na svetovni lestvici zaseda komaj 1107. mesto, je nadigral kitajskega tekmeca, ki drži visoko 50. mesto v točkovanju ATP. Po uri dvoboja je Dominko zmagal s 6:3 in 6:4.

Zatem je Križnik, ki je včeraj odigral komaj drugi dvoboj v slovenskem dresu in na svetovni lestvici zaseda 1274. mesto, je začel odločno in v svojo korist odločil uvodni niz. Toda nato je Zhou (877. na lestvici ATP) prevzel pobudo in priigral zmago Kitajski

Slovenija je tako nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.