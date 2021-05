Španski veteran že za uvod šokiral izgubljenega avstrijskega zvezdnika

Dominic Thiem ni imel svojega dneva. FOTO: Martin Bureau/AFP

Kaja, Polona in Tamara jutri, Aljaž v torek

V glavnem delu OP Francije bodo nastopili štirje slovenski igralci. Lani se je najvišje uvrstil Aljaž Bedene, ki ga je v tretjem krogu izločil Grk Stefanos Tsitsipas, letos pa se bo uvodoma (v torek) pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom, 36. igralcem sveta. V lanski ženski konkurenci je Kaja Juvan izpadla v drugem krogu, tokrat pa jo že za začetek čaka branilka lovorike, Poljakinja Iga Swiatek. Žreb ni bil naklonjen niti Tamari Zidanšek, saj se bo v prvem krogu pomerila z zmagovalko OP ZDA 2019, Kanadčanko Bianco Andreescu. Polona Hercog, ki se je v letih 2010 in 2019 prebila do tretje ovire, lani pa do druge, se bo udarila s 16. nosilko, Nizozemko Kiki Bertens. Naša dekleta bodo na igrišče stopila jutri.

Že uvodni tekmovalni dan na odprtem teniškem prvenstvu Francije je postregel z velikim presenečenjem. Od turnirja za grand slam v Roland Garrosu se je namreč že poslovil, zmagovalec lanskega OP ZDA ter finalist OP Francije v letih 2018 in 2019 ter OP Avstralije 2020.Avstrijski zvezdnik je po štirih urah in pol igre s 6:4, 7:5, 3:6, 4:6 in 4:6 klonil pred Špancem, ki na lestvici ATP zaseda 68. mesto. »To je resnično prav poseben trenutek zame. Ne vem, ali bom lahko še kdaj doživel kaj takšnega. Ta zmaga je kot neke vrste darilo. Še posebno v tretjem nizu je bilo težko, menim pa, da Dominic ni igral na svoji najvišji ravni,« je presodil 35-letni Španec, ki je nase opozoril že pred dvema tednoma, ko je na turnirju v Ženevi izločil švicarskega šampionain mu na ta način pokvaril vrnitev v teniško karavano.Andujar je tako sploh prvič premagal igralca iz elitne peterice, Thiem, ki je na lestvici ATP četrti za Srbom, Rusomin Špancem, pa je ob svojem osmem nastopu v Roland Garrosu na tem tekmovanju prvikrat izpadel že v uvodnem krogu.»To je bilo od vsega začetka eno samo mučenje. Nisem igral dobro, iz svojih udarcev preprosto nisem izvlekel dovolj. Poleg tega se tudi nisem dobro gibal po igrišču, nisem niti dobro serviral. Da se mi je to zgodilo prav v Parizu, je zame pravi šok. Če sem iskren, sem zdaj malo izgubljen,« ni skrival razočaranja 27-letni Avstrijec.