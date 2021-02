Srbija ne bo ubranila naslova na pokalu ATP

Srbska teniška reprezentanca ne bo ubranila naslova na pokalu ATP. Srbi so namreč v skupini zabeležili zmago proti Kanadi in današnji poraz proti Nemčiji, kar je bilo dovolj le za drugo mesto in prezgodnje slovo od tekmovanja.



Selekcija Nemčije je aktualne prvake premagala z 2:1. Na prvem dvoboju je Jan-Lennard Struff​ po treh nizih premagal Dušana Lajovića s 3:6, 6:3, 6:4, nato je prvi igralec sveta Novak Đoković porazil Alexandra Zvereva s 6:7 (3), 6:2 in 7:5, s čimer je izid poravnal poravnal na 1:1.



Na odločilni igri dvojic sta bila Zverev in Struff boljša od Đokovića in Nikole Ćaćića s 7:6 (4), 5:7 in 10:7. To je pomenilo, da je Nemčija osvojila prvo mesto in napredovala v polfinale, Srbija in Kanada pa sta izpadli.



V skupini B si je mesto v polfinalu zagotovila lanska finalistka Španija, v skupini C je to s popolnim izkupičkom uspelo Italiji, v skupini D pa je bila na vrhu Rusija z dvema zmagama.



Polfinalna para sta Nemčija - Rusija in Italija - Španija.



ATP pokal

Skupina A

Srbija - Kanada 2:1

Nemčija - Kanada 2:1

Srbija - Nemčija 1:2



Skupina B

Španija - Avstralija 3:0

Grčija - Avstralija 1:2

Španija - Grčija 1:2



Skupina C

Avstrija - Italija 1:2

Italija - Francija 2:1



Skupina D

Rusija - Argentina 2:1

Rusija - Japonska 2:1



Polfinale

Nemčija - Rusija

Italija - Španija

