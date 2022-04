Tamara Zidanšek v dvojicah v boju za finale

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki se je v posamični konkurenci poslovila že v prvem krogu turnirja serije WTA v nemškem Stuttgartu z nagradnim skladom 757.900 ameriških dolarjev, je uspešnejša v igri dvojic. V paru s Španko Cristino Bucso se je prebila v polfinale turnirja v Stuttgartu.

Slovensko-špansko kombinacijo obračun za finale čaka v soboto, na nasprotni strani igrišča ju bosta čakali izkušeni tekmici, Američanka Desirae Krawczyk in Nizozemka Demi Schuurs, ti sta drugi nosilki turnirja. Zidanškova in Bucsova sta v četrtfinalu ugnali tretji nosilki, Ukrajinko Ljudmilo Kičenok in Avstralko Storm Sanders, z 2:1 v nizih, 6:3, 3:6, 12:10.