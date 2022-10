Fritz ugnal rojaka za naslov v Tokiu, Đoković slavil v Astani

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v kazahstanski Astani z nagradnim skladom 1,9 milijona ameriških dolarjev (1,95 milijona evrov). Za 90. lovoriko je 35-letni Beograjčan v finalu ugnal Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6:3, 6:4.

Njun deseti medsebojni dvoboj, prvi v kazahstanski prestolnici, je trajal vsega uro in 16 minut. Odločilni sta bili osma igra prvega in peta igra drugega niza, ko je Đoković prišel do odločilnih odvzemov servisa tekmecu ter osmič premagal Grka. Štiriindvajsetletni Atenčan je v 23. finalu naskakoval prav tako jubilejno deseto lovoriko, a proti trenutno sedmemu igralcu sveta ni imel pravih možnosti. V dvoboju si ni priigral niti ene priložnosti za odvzem začetnega udarca, medtem ko je Đoković izkoristil dve od petih.

Za srbskega zvezdnika je nedeljska zmaga jubilejna 90. na najvišji ravni tenisa, s čimer se je približal Rafaelu Nadalu (92) in Ivanu Lendlu (94), ki na večni lestvici zasedata četrto oziroma tretje mesto. Pred njima sta še Roger Federer (103) in Jimmy Connors (109).

Fritz zmagal v Tokiu

Za 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam je bil to sicer 128. finale v karieri in peti v letu 2022, v katerem je odigral šele deveti turnir, deseti vključno z Laverjevim pokalom. Osvojil je četrto lovoriko. Pred tem je bil najboljši v Rimu, Wimbledonu ter pretekli konec tedna v Tel Avivu.

Taylor Fritz Fritz pa je zmagovalec turnirja ATP v Tokiu z nagradnim skladom 1,95 milijona dolarjev. V povsem ameriškem finalu je tretji nosilec premagal rojaka, četrtopostavljenega Francesa Tiafoeja, s 7:6 (3), 7:6 (2). Uspeh Fritza, njegova četrta turnirska zmaga v karieri in tretja letos po Indian Wellsu in Eastbournu, ga bo na novi lestvici ATP v ponedeljek prvič doslej uvrstil med najboljšo deseterico na svetu.