Tekmecev ne spremlja, raje gleda formulo 1

Začel se je največji teniški turnir blizu slovenske meje, v Umagu je vedno veliko slovenskih turistov in precej jih bo v torek zvečer na tribunah štadiona Goran Ivanišević stiskalo pesti za našega vodilnega igralca Aljaža Bedeneta. Kakšen je bil njegov zadnji trening, kaj o njem meni direktor turnirja Tomislav Poljak in zakaj se je Ljubljančan odločil, da je to njegova zadnja sezona v vrhunskem tenisu – o vsem tem smo se z njim pogovarjali na prizorišču ...