Skesana Sabalenka: Žal mi je, izdala so me čustva

Številka 1 svetovnega tenisa Arina Sabalenka je na počitnicah na Mikonosu, od koder prihaja njen fant Georgios Frangulis, imela dovolj časa za razmislek o svojih izjavah po porazu v finalu OP Francije v tenisu.

Ko je izgubila, čeprav je dobila prvi niz proti Coco Gauff, je Belorusinja v intervjuju dejala, da je bil to najslabši finale, v katerem je nastopila. »Mislim, da Coco ni zmagala, ker je bila tako dobra, ampak zato, ker sem bila jaz tako slaba,« je 7. junija izjavila 27-letnica in s tem zmanjšala pomen osvojitve prvega naslova 21-letne Američanke na Roland-Garrosu.

Coco Gauff je osvojila prvi naslov za grand slam. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Danes je skesana Sabalenka za Eurosport obrnila ploščo in priznala, da je bilo to povsem neprofesionalno od nje. »Postila sem, da me vodijo čustva. Zelo obžalujem svoje besede. Vsi delamo napake, sem samo človek,« je povedala zvezdnica, ki je prva nosilka turnirja v Berlinu in bi se lahko v finalu znova srečala z drugopostavljeno Gauffovo. Ta je prvi veliki slab osvojila leta 2023 v New Yorku.