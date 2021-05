Teniška sodnica se je počutila ogroženo

Sodnikom ni lahko niti v tenisu. Ti so v teh dneh še posebej na udaru (kritik) na turnirju v Rimu. Že v svojem uvodnem nastopu na letošnjem odprtem prvenstvu Italije je za večje vznemirjenje poskrbel tudi Novak Đoković.

Camila Giorgi ima zelo temperamentnega očeta. FOTO: William West/AFP



Želela si je nekoga blizu

Hitri slovesi Williamsove in Halepove

Od turnirja v Rimu sta se že poslovili Serena Williams in Simona Halep. Ameriška zvezdnica je s 6:7 (6) in 5:7 izgubila z Argentinko Nadio Podoroska, nekdanja romunska št. 1, ki je zaradi poškodbe leve noge pri izidu 1:6 in 3:3 predala dvoboj z Nemko Angelique Kerber.

Srbski teniški as se je pošteno razburil med obračunom z Američanom, ki ga je sicer dobil s 6:4 in 7:6 (5). Ker španski sodnikdvoboja, ko je začelo rositi, ni nemudoma prekinil, je 33-letni Beograjčan izgubil živce. »Kako dolgo naj še igrava?« je Đoković glasno vprašal sodnika, potem ko je ta pustil, da se je igra nadaljevala.Đoković ni odnehal. »Že tretjič te sprašujem!« je bentil Đoković in nato še pikro pripomnil: »Prav nič ti ni jasno!« Izmenjava besed je postala vse ostrejša, obenem je začelo čedalje močneje deževati, tako da sodniku ni preostalo drugega, kot da je prekinil dvoboj, ki se je nadaljeval po dvournem premoru, ko je srbski zvezdnik zanesljivo prikrmaril do zmage.»Čeprav imam že obilo izkušenj, pri takšnih razmerah težko ostanem miren. Pri začetnem udarcu sem težko vrgel žogico, ker mi je kapljalo naravnost v oči,« se je jezil Đoković, ki se bo v dvoboju osmine finala v Rimu pomeril s ŠpancemV neprijetnem položaju se je na tem turnirju znašla tudi sodnica, ki se je zaradi, očeta Italijanke, ki je po hudem boju s 6:7 (4), 7:6 (7) in 5:7 izgubila s Španko, počutila ogroženo.»Če bi lahko ostal nekje v bližini ... Ker je Giorgijin oče zares nor in bi rada imela nekoga blizu,« je prek radijske zveze zašepetala Francozinja, potem ko ji je Sergio namenil več takšnih in drugačnih opazk. Na srečo ni potrebovala pomoči, saj se je Giorgijin oče pozneje umiril.