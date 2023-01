Toni Nadal: Đoković je najbolj popoln igralec v karavani

»Tega smo lahko še tako vajeni, a dosežki Đokovića so navdušujoči in občudovanja vredni. Igral je tako navdušujoče, da si zasluži občudovanje tako teniške stroke kot tudi preprostih navijačev,« je pošteno priznal Toni Nadal, ki je tako ocenil nastope Novaka Đokovića na OP Avstralije.

Svoj nepremagljivi niz je srbski as v Melbournu še podaljšal z novim pohodom do naslova in zmago v treh nizih nad Grkom Stefanosom Cicipasom.

»Bil je skoraj neustavljiv, od začetka do konca je odigral brezhiben turnir. Brez dvoma je njegova igra najbolj popolna v karavani, zato lahko igra napadalno in tudi obrambno. Odločen in borben je do samega konca in zelo mirno se odzove na trenutke, ko je napetost na vrhuncu. Seveda pa je tudi ambiciozen in si venomer želi napredovati,« je dodal Nadal, ki se je lotil tudi pristopa poraženega Grka.

»Cicipasov pristop od začetka ni bil pravi, saj si je želel s hitrostjo in agresivnostjo ter z neprestanim menjavanjem smeri igrati kot enakovreden tekmec. Če nisi Roger Federer, menim, da je Đokovića tako nemogoče premagati. Če misliš, da ga boš premagal s hitrostjo, je to samomor,« je še povedal Toni Nadal.