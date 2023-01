Đokovićev oče v družbi ruskih nacionalistov

Srbski teniški šampion Novak Đoković odločno koraka proti jubilejnemu desetemu naslovu na OP Avstralije in 22. za grand slam, s čimer bi se izenačil z Rafaelom Nadalom. Zmaga v Melbournu bi bila tudi zadoščenje za vse, kar je moral prestati lani, ko so ga izgnali iz države, ker ni bil cepljen zoper covid-19.

Toda njegovo sijajno zmago proti Andreju Rubljovu je omadeževal njegov oče Srđan, ki se je ob izhodu iz Rod Laver Arene fotografiral s privrženci ruskega diktatorja Vladimirja Putina. Igralci iz Rusije in Belorusije lahko nastopajo v Avstraliji pod nevtralno zastavo, državni simboli so prepovedani zaradi ruske invazije na Ukrajino.

V skoraj štiriminutnem posnetku na youtubu, ki ga je objavil uporabnik z vzdevkom Ruski kozak, se je Srđan Đoković družil z ruskimi nacionalisti, ki so nosili znak Z, in vzkliknil: »Živeli, Rusi!« To vsekakor ni dobro za ugled Noleta, ki ne izraža političnih stališč.

Srđan Đoković se je fotografiral z ruskimi nacionalisti. FOTO: youtube

Za vzdevkom Ruski kozak je avstralski internetni vplivnež Simeon Boikov, ki je prejšnji teden iskal zatočišče na ruskem konzulatu. V sredo bi se namreč moral na sodišču zagovarjati zaradi napada na 76-letnika, ki je sodeloval na zborovanju v podporo Ukrajini.

Ukrajinski veleposlanik v Canberri, Vasil Mirošničenko, je izrazil ogorčenje nad prizori na OP Avstralije. »Vsega je bilo. Med srbskimi zastavami so bili ruska zastava, Putin, simbol Z, zastava t. i. Donjecke republike. Sramota,« je zapisal na twitterju.

Med dvobojem so kamere pokazale navijača, ki je imel na črni majici znak Z. Nekdanji ukrajinski tenisač Aleksandr Dolgopolov, ki se bori v Ukrajini, je zapisal: »Tale tip bo dobil dosmrtno prepoved obiskovanja tekem. Vsaj za Avstralijo, kajne?«

Đoković bo jutri dopoldne igral polfinale proti Tommyju Paulu, avstralska policija pa naj bi preprečila, da bi se na tribunah znova pojavili provojni rekviziti.