V finalu Ribakina in Sabalenka

Belorusinja Arina Sabalenka je druga finalistka odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Za prvi nastop na zadnji stopnički turnirjev za grand slam je 24-letnica ugnala Poljakinjo Magdo Linette s 7:6 (1), 6:2 po uri in 33 minutah. Za prvo lovoriko na turnirjih velike četverice se bo v soboto ob 9.30 pomerila s Kazahstanko Jeleno Ribakino. Zmagovalka Wimbledona je namreč za drugi finale v karieri po uri in 41 minutah s 7:6 (4), 6:3 premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka.

Sabalenka je pred današnjim nastopom še trikrat igrala med štirimi najboljšimi in vselej obstala na tej točki turnirja. To se je zgodilo v Wimbledonu (2021) ter dvakrat na OP ZDA (2021, 2022). Tokrat je vendarle preskočila predzadnjo oviro na poti do morebitnega prvega naslova na grand slamih. Drugi današnji polfinalni obračun je bil prav tako bolj izenačen v prvem nizu. Tridesetletna Poljakinja je takoj povedla z odvzemom servisa prednosti, a je peta nosilka v četrti igri vzpostavila ravnotežje.

Sabalenka bo v finalu igrala proti igralki, proti kateri pred tem ni izkusila grenkobe poraza. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Obe igralki sta bili nato pri svojem začetnem udarcu zanesljivi, tako da je prvi niz odločila podaljšana igra. V njej je povsem prevladovala 24-letna Belorusinja, ki je izkoristila svojo moč in v prvem nizu dosegla kar 13 neposrednih točk več od tekmice (20:7). V drugem je hitro povedla z dvema breakoma prednosti, v šesti igri pa ubranila dve priložnosti Poljakinje za odvzem servisa. S tem je dokončno strla šest let starejšo tekmico in proti debitantki v polfinalih turnirjev za grand slam izkoristila četrto zaključno žogico. Poljakinja pred tem nikoli ni igrala niti v osmini finala.

»Res sem vesela te zmage. Magda je izjemna igralka, res je tu dobro igrala,« je sprva dejala Sabalenka. »Rekla bi, da nisem najbolje začela, v podaljšani igri pa sem našla pravi ritem. Bolj sem začela zaupati svojim udarcem in nasploh zaigrala bolje,« je dodala Belorusinja, ki je na koncu v statistiko vpisala kar 33 winnerjev, Poljakinja le devet.

Drugič v finalu grand slama

Sabalenka je dobila še tretji medsebojni obračun z Linette, v finalu pa bo prav tako igrala proti igralki, proti kateri pred tem ni izkusila grenkobe poraza. Belorusinja je namreč Ribakino ugnala trikrat, dvakrat na trdi podlagi in enkrat na travi. Vse dvoboje je odločil tretji niz, nazadnje pa je Sabalenka slavila v Wimbledonu leta 2021. Leto kasneje se je na sveti travi do naslova dokopala prav Ribakina. Sabalenka ima sicer dva naslova na grand slamih med ženskimi dvojicami, od tega enega na OP Avstralije (2021). Za posamični finale pa pravi, da bo povsem drugačen.

Jelena Ribakina se je uvrstila v svoj drugi finale za grand slam. FOTO: Paul Crock/AFP

»Ne vem, če mi ta naslov iz 2021 daje kakšno prednost, je pa lepo imeti takšno zaledje in upam, da mi bo to pomagalo. Jelena je res izjemna igralka, super agresivna in že ima naslov na grand slamih ter s tem določene izkušnje. Res se veselim sobotnega dvoboja,« je še zaključila tekmovalka iz Minska.

Ribakina je za drugi finale v karieri v Avstraliji po uri in 41 minutah s 7:6 (4), 6:3 premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka. Ribakina se je torej drugič v karieri uvrstila v finale turnirjev za grand slam, lani je v Wimbledonu premagala Tunizijko Ons Jabeur za prvo lovoriko. Točk pa takrat za lestvico WTA ni dobila, zato je turnir v Melbournu začela kot 22. nosilka.

Jutri moški višek

V medsebojnih dvobojih z današnjo tekmico vodi z 2:0, potem ko je lani dobila še obračun v Indian Wellsu. Ribakina je sicer lani igrala v finalu turnirja WTA v Portorožu in izgubila finale proti Čehinji Katerini Siniakovi. V prvem nizu je prva do prednosti odvzema servisa prišla Belorusinja, a takoj tekmici dovolila vrnitev. Ribakina je nato še sama povedla z breakom, vendar tudi zanjo ta prednost ni bila dovolj za predčasen zaključek niza. Tega je dobila po podaljšani igri, potem ko je izkoristila prvo priložnost za vodstvo z 1:0 v nizih.

V drugem je lanska zmagovalka Wimbledona v tretji igri znova vzela servis deset let starejši tekmici. Azarenka se je borila, a proti močnim servisom Kazahstanke njena igra ni prišla do izraza. Za nameček je v sedmi igri znova oddala svoj začetni udarec, kar je bila dovolj visoka prednost, da je Kazahstanka kljub manjšemu padcu koncentracije v naslednji igri zanesljivo končala delo na areni Rod Laver. Za 33-letno Belorusinjo je bil to tretji polfinale v Melbournu, prvič pa je na tej točki turnirja klonila. OP Avstralije je dobila v letih 2012 in 2013, skupno pa je med zadnjimi štirimi na turnirjih velike četverice igrala devetič.

V petek bosta na sporedu oba moška polfinala. V prvem se bosta predvidoma ob 4.30 po slovenskem času pomerila Grk Stefanos Tsitsipas in Rus Karen Hačanov, okoli 9.30 pa bosta na igrišče stopila še Srb Novak Đoković in Američan Tommy Paul. Moški finale bo v nedeljo.