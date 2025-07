Tenis? Carlos Alcaraz raje izbral oddih na morju

Tenis postaja vse zahtevnejši tudi za najboljše igralce in igralke na svetu. Ritem dvobojev je neizprosen, njihov urnik pa natrpan s tradicionalnimi turnirji, ki iz obdobja v obdobje dobivajo družbo novih. To je za številne ase prenaporno.

Zadnji primer, ki potrjuje novo realnost teniške industrije, je ATP masters v Torontu v Kanadi. Potem ko so nastop na prestižnem turnirju odpovedali številka 1 na svetu Jannik Sinner, številka pet Jack Draper in rekorder po številu grand slamov Novak Đoković, je podobno storil še španski zvezdnik Carlos Alcaraz, zmagovalec petih grand slamov.

»Po več tednih neprekinjenega tekmovanja ne morem igrati v Torontu. Imam težave z mišicami in moram se spočiti – tako telesno kot psihično. Nadaljevanje sezone bo naporno, že konec avgusta sledi OP ZDA v New Yorku. Zelo mi je žal za turnir in moje navijače v Kanadi. Se vidimo prihodnje leto,« je dodal 22-letni Alcaraz, ki po finalu Wimbledona dopustuje na španskem morju. Na fotografiji v družbi prijateljev v letovišču El Puerto de Santa María. Prvi nosilec Toronta bo Nemec Alexander Zverev.