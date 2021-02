Tudi ne najboljši Rafael Nadal je bil premočan

Prva igralka sveta domačinka Ashleigh Barty je bila zanesljiva zmagovalka. FOTO: Kelly Defina/Reuters



Št. 1 napredovala brez težav

Španski teniški igralecse je uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Drugi igralec sveta je bil s 7:5, 6:2, 7:5 po dveh urah in 15 minutah boljši od Britanca. Za preboj med osem najboljših se bo v ponedeljek pomeril z ItalijanomDrugi nosilec Nadal je imel v prvem nizu ogromno težav predvsem s svojo igro. Napravil je ogromno napak (16 neizsiljenih v nizu, skupaj 33) in se mučil z bolj agresivnim pristopom. Vseeno je v 12. igri prišel do odločilnega odvzema servisa ter se v nadaljevanju dvoboja nekoliko sprostil.Načet hrbet Špancu ni povzročal večjih težav, je pa v pogovoru po koncu dvoboja dejal, da mora še marsikaj popraviti.»Vsi dvoboji so zahtevni. Imel sem veliko priložnosti, ki jih nisem izkoristil. In ko igraš z najboljšimi, boš zaradi tega trpel. Seveda se moram izboljšati. Jutri je nov dan, treniral bom. Upam, da mi bodo tri zmage pomagale v nadaljevanju turnirja,« je po dvoboju dejal Nadal.V osmini finala se bo 34-letni Majorčan pomeril s Fogninijem, ki je s 6:4, 6:3, 6:4 izločil domačina. Italijan je Španca na zadnjem medsebojnem obračunu na turnirjih velike četverice ugnal. To se je zgodilo leta 2015 na OP ZDA, ko je 33-letni Fognini slavil po zaostanku z 0:2 v nizih. Vseeno je Nadal precej uspešnejši v medsebojnih obračunih, vodi namreč 12:4.»Lačen bo uspeha, saj se vrača po poškodbi. Zelo dobro je igral proti De Minauru. Vem, da moram marsikaj izboljšati, ne morem ravno pričakovati lahkega obračuna v osmini finala,« je o tekmecu dejal Nadal.Danes sta si v moški konkurenci napredovanje zagotovila oba favorizirana Rusa,in. Prvi se bo v osmini finala pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom drugi pa z Američanom. Preostali par v spodnji polovici žreba jeV ženski konkurenci je znova zanesljivo napredovala številka ena, Avstralka. Tokrat je pred praznimi tribunami Rod Laver Arene ugnala Rusinjos 6:2, 6:4.»Bilo je zelo čudno, česa takega še nisem doživela. Vse to spremeni zvok na igrišču. Ne želim, da se sliši nesramno, ampak mi je všeč. Vsekakor je bolje igrati pred občinstvom, ampak slišati žogico ob udarcih je zelo lepo,« je po preboju v osmino finala dejala 24-letna Avstralka.Za preboj v četrtfinale se bo pomerila z Američanko, ki je ugnala 21. nosilko, Estonkos 6:4, 6:3.Preostali pari osmine finala v zgornji polovici žreba soinPrvi obračuni v osmini finala bodo na sporedu v nedeljo, preostali pa v ponedeljek. V moški konkurenci so pari Đoković – Raonić, Zverev – Lajović, Thiem – Dimitrov, Auger-Aliassime – Karacev, v ženski pa Vondroušova – Hsieh, Muguruza – Osaka, Sabalenka – S. Williams in Halep – Swiatek.Na OP Avstralije se je danes poslovila še zadnja slovenska posameznica,je bila brez moči proti Američanki, ki je slavila s 6:1, 6:3.V dvojicah sta bili vsaka s svojo partnerko neuspešni) in). Klepačeva bo z Britancemv nedeljo igrala v prvem krogu mešanih dvojic.