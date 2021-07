Tudi Denisa Šapovalova ne bo v Tokiu

Kanadski teniški zvezdnik Denis Šapovalov je odpovedal nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in to obrazložil s pandemijo covida-19. Ni skrival, da je trenutno zelo utrujen, tudi zaradi igranja tenisa v mehurčkih ter omejenega gibanja na hotel, prevoz in teniško igrišče. V Wimbledonu je prevoz vsakič trajal eno uro.



»Nov mehurček pomeni tudi nove omejitve in odpoved nastopa je v veliki meri povezana prav s tem. Tukaj v Londonu sem že mesec dni in psihično sem zaradi vsega tega povsem izčrpan,« je po petkovem polfinalu proti Novaku Đokoviću povedal Kanadčan.



Ta pravi, da so olimpijski nastop zanj tudi del sanj v športni karieri, vse omejitve zaradi pandemije pa so zanj trenutno preveč stresne. »Izmučen sem. Ne le zaradi turnirja, ampak predvsem zaradi cele situacije.«



Olimpijski turnir v Tokiu bo na sporedu med 24. julijem in 1. avgustom. Za odpoved se je odločilo kar nekaj zvezdnikov, tudi Španec Rafael Nadal in Američanka Serena Williams.



