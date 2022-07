V četrtfinalu Wimbledona presenetljivo Nemki in Čehinja

V nedeljo bo v ženski konkurenci še en obračun osmine finala med Tunizijko Ons Jabeur in Belgijko Elise Mertens. Ob odsotnosti Poljakinje Ige Šwiatek, ki je v soboto izpadla in zabeležila prvi poraz po februarju, ter drugih, ki so se hitro poslovile na letošnji sveti travi, je prav tretja nosilka Jabeurjeva prva favoritinja na stavnicah za osvojitev naslova.

V spodnji polovici ženskega žreba pa bo bodisi Tunizijka bodisi Belgijka imela presenetljivo družbo. V četrtfinale so se namreč uvrstile dve Nemki in Čehinja, ki doslej še nikoli niso posegle tako visoko. Štiriintridesetletna Tatjana Maria (103. na lestvici WTA) je po rojstvu otroka pred manj kot letom dni zabeležila uspeh kariere, saj pred tem na turnirjih velike četverice nikoli ni igrala v osmini finala. V nedeljo pa je za četrtfinale ugnala Jeleno Ostapenko.

Latvijka je v karieri že slavila na Roland-Garrosu (2017), v obračunu proti 34-letni Nemki pa je imela celo dve zaključni žogici v drugem nizu, a se je tekmica rešila in v tretjem nizu dokončala delo. Slavila je s 5:7, 7:5, 7:5, dvoboj pa je trajal dve uri in deset minut. Za polfinalno vstopnico se bo Maria pomerila z rojakinjo Jule Niemeier (97. WTA). Dvaindvajsetletnica iz Dortmunda je sploh prvič v glavnem delu žreba v Wimbledonu, skupaj pa na turnirjih velike četverice nastopa drugič.

Konec za krvnico Kaje Juvan

Na Roland-Garrosu je pred dobrim mesecem dni izpadla v prvem kolu, tokrat pa je nanizala že štiri zmage. V nedeljo je bila s 6:2, 6:4 boljša od domačinke Heather Watson, ki je v tretjem kolu ugnala slovensko predstavnico Kajo Juvan. Čehinja Marie Bouzkova (66. WTA) pa je v današnjem prvem dvoboju s 7:5, 6:2 ugnala Francozinjo Caroline Garcia in se prav tako prvič v karieri uvrstila med osem najboljših na turnirjih velike četverice. Pred tem nikoli ni igrala v tretjem kolu, skupaj pa na grand slamih nastopa štirinajstič.

Tako Bouzkova kot Niemeierjeva v karieri še nikoli nista slavili na turnirjih WTA, medtem ko je Maria osvojila dva naslova, nazadnje v Kolumbiji letos aprila. Več uspeha je doslej imela v konkurenci dvojic, v Wimbledonu je pred štirimi leti namreč igrala prav v četrtfinalu. V moški konkurenci trenutno potekata dva obračuna osmine finala. Američan Frances Tiafoe izziva Belgijca Davida Goffina, devetopostavljeni domačin Cameron Norrie pa se meri z Američanom Tommyjem Paulom. Kasneje bosta na vrsti še najbolj zanimiva para današnjega sporeda.

V dvoboju mladih upov se bosta najprej udarila Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, za konec sporeda pa bo prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića, izzval Nizozemec Tim van Rijthoven.