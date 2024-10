V finalu za šest milijonov dolarjev nov dvoboj Sinner – Alcaraz

Ekshibicijski turnir v Savdski Arabiji, poimenovan Šest kraljev, je v teniškem svetu pričakovano dvignil ogromno prahu, predvsem zato, ker so uspeli pripeljati nekaj najboljših igralcev sveta. V natrpanem urniku so našli čas za pot v Rijad, kjer jih ne čakajo ATP točke, temveč milijoni dolarjev. Za glavno nagrado se bosta pomerila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz.

FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Italijan je v napetem polfinalu premagal Novaka Đokovića. Zdelo se je, da bo dvoboja hitro konec, prvi niz je Sinner dobil s 6:2, bil v drugem že blizu potrditve finala, nato pa je Đoković kot že tolikokrat v karieri spet našel pot iz brezna, dobil drugi niz s 7:6 (in 7:0 v podaljšani igri) ter izsilil tretjega. V tem je Sinner pokazal, da v tem trenutku vendarle igra boljši tenis od Srba, slavil s 6:4 in se prebil v finale.

V večernem polfinalu, ki se je zavlekel pozno v večer, sta se zadnjič v karieri pomerila Španca Alcaraz in Rafael Nadal. Tudi dvoboj rojakov je bil bolj izenačen, Nadal je po premoru, ki je trajal vse od OI v Parizu, pokazal nekaj bogatega teniškega znanja in Alcarazu odvzel pet iger. Mlajši Španec, drugi igralec sveta, je kljub vsemu brez večjih preglavic slavil s 6:3 in 6:2.

Rafa Nadal v Rijadu igra na predzadnjem turnirju kariere. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Dogajanje v Rijadu se bo nadaljevalo v soboto, ko bosta na sporedu tekma za tretje mesto in finale.