Serena Williams: Zdravje je vedno na prvem mestu

Nekdanja ameriška teniška igralka Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami, je v sredo razkrila, da so ji z vratu odstranili benigno cisto v velikosti manjše grenivke. Po operaciji ciste, ki jo je odkrila že maja, se počuti dobro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Triinštiridesetletna nekdanja številka 1 svetovnega tenisa je v videu na TikToku povedala, da je maja našla bulo na desni strani vratu, magnetna resonanca pa je pokazala, da ima brahialno cisto.

»Še vedno okrevam, vendar se moje stanje izboljšuje. Zdravje je vedno na prvem mestu,« je Williams objavila na omrežju X.

Nekdanji ameriški šampionki ciste niso odstranili takoj, a ko je zrasla in je opravila več testov ter biopsijo, so jo odstranili z operacijo.

»Našla sem to veliko gmoto na svojem vratu. Bila sem povsem sesuta zaradi tega,« je povedala v videu. »Opravila sem teste. Vse, kar si lahko predstavljate. Vse je bilo negativno. Izkazalo se je, da imam tako imenovano cisto, natančneje brahialno cisto. Tako da sem morala tvorbo na koncu odstraniti. Bila je tako zelo velika. Bila je velika kot manjša grenivka in me je kar bolela.«

»Malo me je bilo strah, a sem navdušena, da lahko nadaljujem zdravljenje in ozdravljenje.«

Na koncu njenega videa je možno videti, kako se Williams odpravlja s hčerko Olympio na obljubljeni nakupovalni izlet po operaciji. »Sem tako hvaležna in srečna, da se je vse izšlo, kot se je, in predvsem to, da sem zdrava,« je Williams zapisala v naslovu videoposnetka.

Svoj prvi turnir za grand slam je osvojila na OP ZDA leta 1999, zadnjega pa na OP Avstralije 2017.

Osvojila je sedem naslovov na OP Avstralije, v zbirki ima sedem lovorik z Wimbledona, šest na OP ZDA in tri naslove na OP Francije, preden se je po OP ZDA 2022 upokojila.