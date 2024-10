Sinner preprečil Đokoviću osvojitev jubilejne lovorike (VIDEO)

Italijanski teniški as Jannik Sinner je zmagovale turnirja serije masters ATP 1000 v Šanghaju (z nagradnim skladom 8.193.151 evrov). Najboljši igralec sveta je v finalu po uri in 37 minutah s 7:6 (4) in 6:3 premagal Srba Novaka Đokovića. Na ta način je trenutno četrtemu igralcu na lestvici ATP preprečil osvojitev 100. lovorike na najvišji ravni.

V prvem nizu današnjega sklepnega obračuna sta bila tekmeca izenačena, oba sta dobivala igre na svoj začetni udarec, brez odvzetih servisov pa se je prvi niz zavlekel v podaljšano igro. To je zanesljivo začel Italijan, ki si je priigral dovolj veliko zalogo točk, da je dobil uvodni niz.

Prepričljivo teniško predstavo je 23-letni Italijan s seboj potegnil tudi v drugi niz. V četrti igri je prišel do prvega brejka in tako prešel v vodstvo s 3:1. Edini odvzeti servis v dvoboju je bil tudi odločilen, Đoković se namreč Sinnerju ni več približal, Italijan pa je na svoj servis z asom izkoristil prvo zaključno žogico.

Prvi Đokovićev poraz v finalu Šanghaja

Še pred današnjim zaključnim obračunom je bilo jasno, da bo Sinner sezono končal na vrhu svetovne lestvice. Prvo mesto je sicer prevzel po odprtem prvenstvu Francije, ko je postal prvi Italijan, ki mu je uspel ta podvig.

Po zmagi nad Đokovićem ima Sinner zdaj na svojem računu 17 lovorik na najvišji ravni. To je njegova sedma zmaga v letošnji izjemni sezoni, njegovi najboljši doslej. Dvakrat je bil najboljši na turnirjih za grand slam, potem ko je slavil v Avstraliji in v ZDA, ob tem pa je v svojo korist odločil še turnirje v Rotterdamu, Miamiju, Halleju in Cincinnatiju.

Srbski zvezdnik je lovil jubilejno 100. lovoriko na turnirjih ATP. Več jih imata le Američan Jimmy Connors (109) in Švicar Roger Federer (103). Đoković tako ostaja letos pri zgolj enem naslovu, a je osvojil prav tisto lovoriko, kar si jo je najbolj želel in mu je še edina manjkalo v bogati vitrini – zlato kolajno z olimpijskih iger v Parizu. Srbski as je bil sicer prvič poražen v finalu turnirja v Šanghaju. Vse štiri preostale finalne dvoboje, ki jih je odigral na tem prizorišču, je dobil, zadnjega leta 2018.