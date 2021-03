V Miamiju hitro slovo trikratne prvakinje

Na teniškem mastersu v Miamiju se je že v prvem krogu poslovila domačinka Venus Williams, ki je morala priznati premoč Kazahstanki Zarini Dijas z 2:6 in 6:7.



Trikratna zmagovalka turnirja Williamsova je na drugem medsebojnem obračunu zabeležila prvi poraz. V uri in 29 minutah je izgubila pet servisnih iger in storila preveč neizsiljenih napak, da bi lahko premagala Dijasovo, ki je na lestvici WTA deset mest nižje.



Kazahstanka je dvoboj otvorila z breakom v prvi igri in povedla z 2:0, vendar je Williamsova ekspresno izenačila na 2:2. To pa je bilo tudi vse, kar je pokazala v uvodnem nizu, saj ji je Dijasova v nadaljevanju še dvakrat odvzela servis in zmagala s 6:2.



Izkušena Williamsova se je v drugem predstavila v boljši luči, a znova brez uspeha. Njeno vodstvo s 4:1 ni zadostovalo za osvojitev niza, saj je izgubila naslednje tri in si v dvanajsti z breakom zagotovila podaljšano igro. V tej sta imeli obe priložnosti za zmago, a je Američanka zapravila dve break žogici, Kazahstanka pa pri vodstvu z 11:10 izkoristila svojo četrto za napredovanje.



Dijasova bo v drugem krogu igrala z enajsto nosilko, Švicarko Belindo Benčić.



Miami, WTA (3,26 milijona dolarjev)

1. krog

Laura Siegemund (Nem) - Christina McHale (ZDA) 6:3, 7:5

Zarina Dijas (Kaz) - Venus Williams (ZDA) 6:2, 7:6 (10);

Barbora Krejcikova (Češ) - Ana Blinkova (Rus) 6:1, 3:6, 6-3:

Magda Linette (Pol) - Robin Montgomery (ZDA) 6:1, 3:6, 6:0;

Nadia Podoroska (Arg) - Mayar Sherif (Egi) 6:3, 6:1;

Shelby Rogers (ZDA) - Madison Brengle (ZDA) 6:3, 6:3;

Wang Xinyu (Kit) - Rebecca Peterson (Šve) 6:2, 6:2;

Kaia Kanepi (Est) - Lauren Davis (ZDA) 6:3, 7:5;

Paula Badosa (Špa) - Jil Teichmann (Švi) 5:6 predaja;

Arantxa Rus (Niz) - Marie Bouzkova (Češ) 6:3, 6:2;

Sorana Cirstea (Rom) - Katrina Scott (ZDA) 6:2, 6:2;

Ajla Tomljanović (Avs) - Anastazija Potapova (Rus) 7:5, 6:0.

