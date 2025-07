Venus Williams se vrača na teniška igrišča

Ameriška zvezdnica Venus Williams, nekdanja prva igralka sveta, se vrača na teniške turnirje. Iz ženskega združenja WTA sporočajo, da bo tekmovala v Washingtonu, to pa bo njen prvi nastop po več kot letu dni. Williamsova je v karieri sicer osvojila 49 turnirjev, izstopa sedem naslovov za grand slam.

45-letnica je nazadnje nastopila marca 2024 v Miamiju, kjer je izpadla v prvem krogu. Novica o njenem povratku v Washingtonu je mnoge presenetila, saj se je zdelo, da je že končala svojo športno pot. »To je poseben trenutek zame. Mislim, da je to presenečenje za navijače, pa tudi presenečenje nasploh,« je dejala Američanka, ki je za nastop prejela posebno povabilo organizatorjev.

»Za zdaj sem tukaj in kdo ve? Morda bo še kaj več, trenutno sem osredotočena samo na to. Že eno leto nisem igrala. Ni dvoma, da znam igrati tenis, ampak traja nekaj časa, da se vrnem v tekme in pridem v ritem.« Še bolj bi jo osrečila prisotnost mlajše sestre Serene Williams, ki jo mnogi dojemajo kot najboljšo teniško igralko vseh časov: »Edina stvar, ki bi to izboljšala, je, če bi bila tukaj tudi Serena. Vedno sva vse počeli skupaj, zato jo pogrešam.«