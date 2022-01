Vsi tam spodaj proti Đokoviću, a pod pritiskom je še boljši

Zavarovalnica Sava je s slovensko teniško zvezo oziroma Tenis Slovenijo še za tri leta podaljšala pokroviteljsko sodelovanje. To tudi pomeni, da bo ženski turnir WTA v Portorožu ostal v repertoarju slovenskega teniškega abonmaja, verjetno spet na ravni WTA 250, tako kot lani. No, pa tudi direktor Tenis Slovenije Gregor Krušič pravi, da se bodo v obdobju do leta 2026 usmerili v vrhunski tenis, razvito in organizirano v sprego športa, trgovine, turizma in tudi nacionalnega ponosa.

Ob včerajšnjem podpisu nadaljevanja sponzorskega sožitja med zvezo in Savo sta se iz Avstralije prek videozveze oglasili tudi Tamara Zidanšek in Kaja Juvan ter pohvalili superkorak v pravo smer Tenis Slovenije, Zidanškova je dodala, da so si to igralke tudi zaslužile. Denarni sklad turnirja na Obali je sicer za naslednji dve leti 125.000 dolarjev, lani kot že omenjeno oplemeniten na 250 tisočakov, tudi velik del te pogače bi si slovenske teniške igralke zaslužile. Toliko bolje, če polovico denarnega sklada prispeva WTA.

Slovenskim teniškim moškim pa ne cvetijo rožice. Najvišje na lestvici ATP je Aljaž Bedene, na 111. mestu, a 32-letnega Ljubljančana je v lanskem letu zelo zdelal koronavirus. Turnirsko je odsoten že nekaj mesecev, posledice moderne kuge čuti še zdaj. »Ne treniram na polno, namreč le trikrat tedensko. Da ne bo prehitro vse postalo nekaj, kar bi preseglo moje trenutne telesne meje. Imam precej manj energije, kot bi si je želel, tudi sam sem se čudil, se trudil, a ni bilo tiste želene ravni. Še nekaj časa bom potreboval, da bom tisti pravi,« pravi Bedene.

Kaja Juvan želi na odprtem prvenstvu Avstralije v deželi tam spodaj iti čim bolj zgoraj. FOTO: Paul Crock/AFP

Pol stotice stopinj razlike

»Tekmovalno vrnitev na igrišča načrtujem v začetku marca na turnirju ATP masters 1000 v Indian Wellsu, konec istega meseca bi igral tudi na turnirju istega ranga v Miamiju. Glede neudeležbe na odprtem prvenstvu Avstralije je tako, da se ne spomnim, kdaj sem bil januarja nazadnje v Sloveniji. Sicer je pri nas –9 stopinj, v Avstraliji 50 več, razlika je občutna, a rad sem doma. Vsaj še to sezono bi želel tekmovalno odigrati do konca, nekaj osebnega ponosa je, da bi še dobro igral, tudi motivacija je prisotna. Vsako leto sem starejši, a teniško sem še vedno lahko na visoki ravni,« pravi Aljaž, ki je vedno bolj dejaven v nogometno-poslovnih vodah, denimo pri prevzemu ljubljanske Ilirije.

»V zadevi Đoković vidim za tenis več plusov kot minusov, bo pač OP Avstralije zdaj še bolj gledano.« Aljaž Bedene

»Tako kot v nogometu imamo tudi v tenisu veliko nadarjenih fantov. Rad bi ostal v tem športu in pomagal mladim. A pri nas pogrešam infrastrukturo, teniški center, kjer bi imel vse pri roki, poleg pa še dobro spremljevalno ekipo,« je spomnil. Dodal je tudi nekaj o limonadi, ki bi v vroči Avstraliji prišla prav, glede Novaka Đokovića. »Ni prav, kar se dogaja v Melbournu. Novak je odšel v Avstralijo, ker je dobil dovoljenje. Upam, da bo igral, vseeno gre za OP Avstralije, tam bi morali nastopiti vsi najboljši. Na njem je zdaj še dodaten pritisk, a vse je v rokah oblasti. Slišal sem, da se je v anketnem izpraševanju 87 odstotkov Avstralcev izreklo proti Đokoviću, a pri njem je tako, da pod pritiskom postane še boljši igralec. V vsej zadevi vidim za tenis več plusov kot minusov, bo pač odprto prvenstvo Avstralije zdaj še bolj gledano,« je sklenil Aljaž Bedene.