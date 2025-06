Kaja z Romunko, Veronika z Ukrajinko

Potem ko sta naši igralki Kaja Juvan in Veronika Erjavec uspešno preskočili vse kvalifikacijske ovire, sta seveda nestrpno pričakovali žreb glavnega turnirja v Wimbledonu, ki se bo začel v ponedeljek. Za uvod se bo Kaja pomerila z Romunko Irino Camelio Begu, 92. igralko na lestvici WTA. Izkušena igralka, stara 34 let, je tako krepko višje kot 24-letna Ljubljančanka, 242. na WTA, toda slednja se po daljši odsotnosti z igrišč zelo uspešno vrača in nenehno vzpenja po lestvici.

V primeru uspeha bi se naša povratnica, ki bo tako petič doslej nastopila na glavnem wimbledonskem turnirju, v naslednjem kolu pomerila z zmagovalko dvoboja med avstralsko Rusinjo Darjo Kasatkino, 16. nosilko, in Kolumbijko Emiliano Arango.

Kaja Juvan se uspešno vrača k tekmovalni karavani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Veroniko (171.) na papirju že v uvodnem kolu čaka težje delo kot Kajo, saj se bo pomerila s 26. nosilko, Marto Kostjuk iz Ukrajine, katere ime je prejšnji mesec polnilo spletne strani zaradi rokovanja prav z omenjeno Kasatkino. Marta ne skriva svoje pripadnosti domovini in se zgraža nad rusko ofenzivo, zato tudi ni navdušena nad navzočnostjo igralcev in igralk iz Rusije na teniških turnirjih. Poudarila pa je, da močno spoštuje prav Kasatkino, ki je javno obsodila vojno in se odrekla ruskemu državljanstvu ter sprejela avstralsko.

Marta Kostjuk bo favoritinja proti Veroniki Erjavec. FOTO: Yves Herman/Reuters

Če bo naša 25-letnica presenetila favorizirano Ukrajinko, se bo v naslednjem kolu pomerila bodisi s Kolumbijko Camilo Osorio bodisi z Američanko Danielle Collins.