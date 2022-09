Zaključni turnir WTA v Teksasu, prihodnje leto spet na Kitajskem

Dodali so še, da je za prihodnje leto predvidena vrnitev v kitajski Šenžen, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Kitajskem so nazadnje zaključni turnir organizirali leta 2019, nato pa ga zaradi pandemije novega koronavirusa in omejitev pri potovanjih leta 2020 odpovedali, lani pa prestavili v mehiško Guadalajaro.

Nato je sledil spor WTA s Kitajsko glede teniške igralke Shuai Peng, ki je lani novembra na družbenem omrežju Weibo objavila, da jo je nekdanji vplivni član kitajske komunistične partije Zhang Gaoli prisilil k spolnim odnosom. Njeno objavo je cenzura na Kitajskem kmalu izbrisala. Nekaj tednov nato Pengove ni bilo na spregled, potem pa je zanikala obtožbe o spolni zlorabi.

WTA je zaradi spora prekinila sodelovanje z vsemi gostitelji teniških turnirjev na Kitajskem, za leto 2023 pa po današnjih informacijah načrtuje vrnitev. Šenžen je sicer leta 2018 podpisal desetletno pogodbo za organizacijo turnirja najboljše osmerice, ki ga je minulo sezono v Guadalajari dobila Španka Garbiñe Muguruza.