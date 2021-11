Združenje teniških igralk ne verjame Kitajcem

Predsednik Mednarodnega združenja teniških igralk WTA Steve Simon je izrazil »globoko zaskrbljenost« zaradi nejasne usode kitajske teniške igralke Peng Shuai, ki je izginila iz javnega življenja po obtožbi spolnega napada s strani visokega kitajskega politika. Simon je skušal prek različnih kanalov vzpostaviti stik s Pengovo, vendar neuspešno.

»Poslal je tudi dve elektronski pošti, iz odgovorov pa je jasno razbrati, da jih je napisala pod vplivom drugih oziroma so bila cenzurirana. Simon zato ostaja globoko zaskrbljen nad usodo Pengove, da ni svobodna, da je pod popolnim nadzorom in ne more komunicirati svobodno, odprto in neposredno,« je povedala tiskovna predstavnica WTA.

Dokazi o Pengovi predvsem v kitajskih medijih

Zdaj 35-letne Pengove, nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah in dvakratne zmagovalka turnirjev za grand slam, ni bilo videti veliko v javnosti, odkar je 2. novembra Zhang Gaolija obtožila spolnega napada.

Peng Shuai in namestnik kitajskega premierja Zhang Gaoli. FOTO: Paul Crock/AFP

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je 21. novembra sporočil, da je predsednik krovne športne organizacije Thomas Bach opravil polurni videopogovor s Pengovo. Dosedanji dokazi o tem, da je živa in zdrava, so bili objavljeni predvsem v kitajskih medijih, kjer so pred dnevi objavili nov video in fotografijo Peng Shuai na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu.

Kitajske oblasti še vedno niso potrdile, kje se nahaja izginula teniška igralka. Niti Zhang, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada niso komentirali obtožb Pengove. Razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu, ki je močno cenzuriran, pa tudi na drugih družbenih omrežjih.

Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo le, da naj »ljudje končajo namensko manipulirati z dogajanji okrog Pengove«.