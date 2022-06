Zidanškova do četrte lovorike

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je še četrtič okusila slast turnirske zmage v konkurenci dvojic Z avstralsko soigralko Ellen Perez sta v današnjem zaključnem dvoboju tekmovanja WTA v 's-Hertogenboschu po hudem boju z 2:1 v nizih strli odpor belgijsko-ruske naveze Elise Mertnes-Viktorija Kudermetova.

Finalni obračun je na turnirju s travnato podlago na Nizozemskem (z nagradnim skladom 251.750 dolarjev) trajal uro in 33 minut. Potem ko je slovensko-avstralska dvojica prvi niz dobila s 6:3, je drugega izgubila s 5:7. O zmagovalkah je tako odločal tretji niz, v katerem sta bili nato Zidanškova in Perezova boljši z 12:10. Mertnesova in Kudermetova sta bili sicer prvi nosilki v 's-Hertogenboschu.

Za 24-letno Konjičanko, ki na svetovni lestvici med posameznicami zaseda 59. mesto (tik pred njo je najvišje uvrščena Slovenka Kaja Juvan), je to četrta turnirska lovorika po Taškentu 2018, Palermu 2020 in Linzu 2020.