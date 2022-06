Zverev se boji, da je utrpel zelo hudo poškodbo

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev, ki si je v polfinalu odprtega prvenstva Francije proti Špancu Rafaelu Nadalu zvil gleženj, se boji, da je utrpel »zelo hudo poškodbo«. V soboto bo zapustil Pariz in odletel domov na nadaljnje zdravniške preglede.

»Kot kaže, imam zelo hudo poškodbo,« je v videoposnetku, ki so ga organizatorji Roland Garrosa predvajali v soboto zvečer, dejal Zverev. »A zdravniška ekipa turnirja in specialisti to še vedno preverjajo. Sporočil vam bom, za kaj natančno gre, ko bom izvedel kaj več,« je vidno razburjen dejal olimpijski prvak z iger Tokio 2020.

Na polfinalni tekmi proti 13-kratnemu zmagovalcu pariškega peska Nadalu si je Zverev po nekaj več kot treh urah igre pri izidu 7:6 (8) in 6:6 zvil desni gleženj, nato pa dvoboja ni več mogel nadaljevati. Ob hudih bolečinah in krikih na igrišču je k njemu takoj pristopil fizioterapevt, posedli so ga tudi na invalidski voziček, po nekaj minutah v slačilnici pa je 25-letnik na igrišče prišel z berglami in dvoboja je bilo tudi uradno konec.

»Zame je bil na igrišču zelo naporen trenutek,« je dejal Zverev: »Igrala sva fantastično tekmo, dokler se ni zgodilo to, kar se je zgodilo.«

Kot je za Eurosport povedal njegov brat Mischa Zverev, bo nemški as zapustil Pariz in odletel v domovino. Šele doma bo znana natančna diagnoza resnosti poškodbe tretjega igralca sveta. Kdaj se bo 25-letnik lahko vrnil na igrišča, za zdaj ni znano. Vse je odvisno od tega, kako resna je poškodba vezi in kosti v gležnju. Zverev doslej v karieri ni imel resnih poškodb.