Zvezdniški prah v Portorožu, prihaja zmagovalka Wimbledona

Za turnir, ki bo potekal med 11. in 18. septembrom, sta v prvi prijavi najbolj zveneči imeni letošnja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina in lanska zmagovalka Roland-Garrosa Barbora Krejčikova, sporočajo pri Tenis Slovenija. Portoroški turnir se bo začel takoj po koncu OP ZDA, poleg turnirja v Sloveniji pa bo tisti teden potekal le še turnir v Indiji, ki je istega ranga, zato bo veliko igralk iz New Yorka odšlo nazaj v Evropo.

Do turnirja je sicer še 26 dni, tako da lahko pride tudi do odpovedi, opozarjajo organizatorji, ki jih veseli vzpodbuden pogled na trenutni seznam prijavljenih tekmovalk. Prva nosilka je zaenkrat 26-letna Brazilka Beatriz Haddad Maia, 16. z računalniške lestvice WTA, ki je letos zmagala na dveh turnirjih na travi, v Wimbledonu pa jo je ugnala Kaja Juvan. Nazadnje je nastopila na turnirju WTA 1000 v Torontu in prišla vse do finala.

Še bolj zveneče ime je Barbora Krejčikova. 26-letna Čehinja je bila februarja letos že druga igralka na svetu, leta 2018 pa tudi prva v dvojicah. Trenutno je na 19. mestu. Njen največji uspeh med posameznicami je zmaga na lanskem OP Francije. Še bolj uspešna je v igri dvojic, kjer ima na turnirjih za grand slam kar pet zmag, od tega dve letos (Avstralija, Wimbledon).

Med dvojicami je tudi olimpijska prvakinja

Poleg Krejčikove je v Portorožu prijavljena še ena zmagovalka turnirjev za grand slam. V letošnjem Wimbledonu je bila najboljša Jelena Ribakina. 23-letna Kazahstanka je trenutno na 25. mestu lestvice WTA, z njo pa veliko sodeluje tudi Slovenec Tom Kočevar Dešman.

Med prijavljenimi je kar 11 igralk prve petdeseterice, takoj za njo pa je tudi lanska zmagovalka portoroškega turnirja Italijanka Jasmine Paolini, ki je v finalu premagala Američanko Alison Riske. Lani je v polfinalu nastopila Kaja Juvan, ki je neposredno uvrščena na turnir. Tamara Zidanšek je v zadnjem obdobju nekoliko padla na lestvici WTA, tako da je s 84. mestom trenutno še izven glavnega turnirja. Je šesta v čakalni vrsti in čaka na morebitne odpovedi igralk, ki so pred njo.

Prijavljena je tudi najboljša mladinka na svetu, Hrvatica Petra Marčinko.Selektor slovenske reprezentance Andrej Kraševec ima na voljo še eno povabilo za glavni turnir in tri za kvalifikacije. Slovenke bodo pred začetkom turnirja opravile tudi skupne priprave v Portorožu. Tudi letos bo v Portorožu potekal turnir z oznako WTA 250, Tenis Slovenija pa je za tokratno izvedbo kupila licenco turnirja v avstijskem Linzu.