Američanka s prekrižanimi rokami uprizorila prvi protest v Tokiu

Petindvajsetletna Raven Saunders je med nedeljsko podelitvijo odličij nad glavo prekrižala roke in tako izrazila svojo podporo skupnosti, ki se bori za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev. Ameriški mediji so zapisali, da nosilka srebrnega odličja z letošnjih olimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca odkrito zagovarja pravice LGBT. Temnopolta Saundersova je dejala, da je na odru za zmagovalke izrazila svojo solidarnost do zatiranih oseb in dodala, da želi zastopati ljudi po vsem svetu, ki se borijo za svoje pravice.



Nekateri mediji so zapisali, da bi Saundersovo lahko doletela tudi disciplinska kazen s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki strogo prepoveduje kakršnokoli obliko političnega protesta in izražanja med podelitvijo kolajn, a je zavoljo možnega burnega odziva javnosti to zelo težko verjetno.



Ameriški olimpijski in paralimpijski komite je že pred časom sporočil, da svojim športnikom in športnicam v primeru tovrstnih protestov ne bo izrekel nobenih kazni.

