Bolgarskim ritmičnim telovadkam zadnja preizkušnja v Tokiu

Bolgarske barve so zastopale Simona Djankova, Stefani Kirjakova, Madlen Radukanova, Laura Traets in Erika Zafirova. Graciozne Bolgarke so bile najboljše že v kvalifikacijah, svojo prevlado pa so potrdile tudi na današnji tekmi za kolajne in v velikem finalu prejele 92,100 točke.



Drugo mesto so zasedle Rusinje Anastazija Bliznjuk, Anastazija Maksimova, Angelina Škatova, Anastazija Tatareva in Alisa Tiščenko (90,700), tretje pa Italijanke Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean in Martina Santandrea (87,700).



V posamični konkurenci je smetano v mnogoboju pobrala Izraelka Linoy Ashram, slovenska reprezentantka Jekaterina Vedenejeva je zasedla 16. mesto.

