Dovolj imajo lesenih olimpijskih kolajn, v Tokiu želijo pravo

Tekme za tretje mesto so za športnike običajno večji psihični izziv kot telesni, čeprav utrujenost ni zanemarljiv dejavnik. V kratkem času morajo prebroditi razočaranje ob polfinalnem porazu, potem ko so se že videli z zlato ali srebrno kolajno okoli vratov. Sobotni dvoboj (ob 13. uri) med Slovenijo in Avstralijo bo vendarle velik motiv za košarkarje obeh moštev, saj že dolgo sanjajo o prvem olimpijskem odličju. Kar 21-kratni prvaki Oceanije v Tokiu petnajstič igrajo na OI, od Münchna 1972 redno, in so se mu že petkrat tako približali, da čutijo vonj žlahtne kovine.